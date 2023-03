Formel 1, Jeddah: Aufholjagd von Verstappen bleibt ungekrönt - Pérez triumphiert

Max Verstappen pflügt mühelos durch das Feld, Sergio Perez gewinnt - Red Bull holt einen erdrückenden Doppelsieg in Dschidda, harmonisch wirkt das Team aber nicht.

Max Verstappens Tanz durch das Feld wirkte geradezu spielerisch, und genau so klang dann auch die Analyse des Weltmeisters.

„Ich habe mir einen nach dem anderen geschnappt, das freut mich“, sagte Verstappen - nur an Sergio Perez kam er nicht heran, und das freute den Weltmeister dann doch nicht so sehr: Den Sieg bei Red Bulls Machtbeweis musste er seinem Teamkollegen überlassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Und so stand Verstappen nach seiner rasanten Aufholjagd beim Großen Preis von Saudi-Arabien eben „nur“ auf Rang zwei, von Startplatz 15 hatte er sich durch das Feld gearbeitet, war der Mann des Tages und verließ Dschidda als WM-Spitzenreiter.

Im Siegerraum und auf dem Podest allerdings herrschte weitgehend Funkstille, die Spannungen zwischen beiden Red-Bull-Piloten waren schon in der vergangenen Saison offensichtlich geworden.

Alonso verliert Podiumsplatz

Beim Saisonauftakt in Bahrain war das Duo in umgekehrter Reihenfolge ins Ziel gekommen, am Sonntag sicherte sich Verstappen nun im letzten Umlauf die schnellste Rennrunde, nur durch diesen Extrapunkt liegt er nun im Gesamtranking vorne. „Das hat er geschickt gemacht“, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko bei Sky, „da konnte Sergio nicht mehr reagieren.“