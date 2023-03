Nagelsmann legt in der Maulwurf-Affäre nach

Bayern-Maulwurf! "Kann hoffentlich nicht so gut in Spiegel gucken"

Jedenfalls handle es sich dabei wohl nicht um einen Spieler, wie Nagelsmann weiter erläuterte. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Spieler war, geht gegen null“, so der Trainer. „Es muss jemand sein, der relativ zeitig und alleine in dem Raum ist, wo die Dinge am Spieltag hängen.“