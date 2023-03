Verletzt! Flick muss nachnominieren: Thiaw statt Bella Kotchap dabei

Der Innenverteidiger vom FC Southampton sagte für die Länderspiele gegen Peru (25. März/Mainz) und Belgien (28. März/Köln) aufgrund einer Schulterverletzung ab. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag bekannt.

Der viermalige Weltmeister bereitet sich ab Montag in Frankfurt/Main auf die ersten beiden Länderspiele des Jahres vor. Das Trainingsprogramm startet mit einer öffentlichen Regenerationseinheit am Montag, zahlreiche Nationalspieler sind bis einschließlich dem Sonntag in den Vereinen aktiv.