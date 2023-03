Bundesliga: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt, 2:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Rani Khedira stellte die Weichen für den 1. FC Union Berlin auf Sieg, als er in Minute 53 mit dem 1:0 zur Stelle war. Kevin Behrens, der von der Bank für Jordan Siebatcheu kam, sollte für neue Impulse bei der Heimmannschaft sorgen (67.). Behrens versenkte die Kugel zum 2:0 für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer (75.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Urs Fischer, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Jerome Roussillon und Jamie Leweling kamen für Niko Gießelmann und Sheraldo Becker ins Spiel (76.). Mit Mario Götze und Daichi Kamada nahm Oliver Glasner in der 82. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Paxten Aaronson und Faride Alidou. Am Schluss schlug Union Frankfurt mit 2:0.