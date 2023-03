Wunderserie beendet: Grimsby verliert klar gegen Brighton

Der deutsche Stürmer Deniz Undav (6.) verpasste dem Außenseiter einen frühen Dämpfer, das Spiel blieb bis zur Pause jedoch eng. In der zweiten Halbzeit sorgten Evan Ferguson (51./70.), Solly March (82.) und Kaoru Mitoma (90.) für klare Verhältnisse. Die Seagulls stehen damit zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale.

Superstar Erling Haaland ebnete bereits am Samstag mit einer weiteren Gala den Weg von Meister Manchester City ins Halbfinale. Beim 6:0 (2:0) von Bayern Münchens Viertelfinalgegner in der Champions League gegen Zweitliga-Spitzenreiter FC Burnley erzielte Haaland die ersten drei Treffer (32./35./59.) - vier Tage nach seinem Fünferpack beim 7:0 gegen RB Leipzig. In 37 Spielen in seiner Premierensaison bei den Skyblues erzielte Haaland 42 Treffer. Die weiteren Tore für ManCity markierten Julian Alvarez (64./73.) und Cole Palmer (68.).