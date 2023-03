Skifliegen: DSV-Adler schon zur Halbzeit abgeschlagen

Wie auch am Vortag schafften es neben Eisenbichler nur Karl Geiger als 16. und Andreas Wellinger, der am Samstag als Dritter nach dem ersten Durchgang noch bis auf den zwölften Platz durchgereicht wurde, auf Rang 18 in den zweiten Durchgang. Bereits ausgeschieden sind dagegen Justin Lisso (35.) und Constantin Schmid (37.).