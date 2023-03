3. Liga: Borussia Dortmund II – FSV Zwickau, 4:0 (2:0)

Ted Tattermusch trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die Fans von Dortmund II unter den 709 Zuschauern durften sich über den Treffer von Justin Njinmah aus der 25. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Borussia Dortmund II konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim BVB II. Antonios Papadopoulos ersetzte Michael Eberwein, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. In der 67. Minute änderte Ronny Thielemann das Personal und brachte Can Coskun und Raphael Assibey-Mensah mit einem Doppelwechsel für Leonhard von Schroetter und Jan-Marc Schneider auf den Platz. Mit Tattermusch und Falko Michel nahm Jan Zimmermann in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Moses Otuali und Abdoulaye Kamara. Für das 3:0 von Dortmund II sorgte Otuali, der in Minute 75 zur Stelle war. Njinmah gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Borussia Dortmund II (90.). Schließlich erlitt Zwickau im direkten Aufeinandertreffen mit dem Abstiegskonkurrenten eine deutliche Niederlage.