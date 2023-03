Ex-Bundesligaspieler Max Meyer provoziert mit Jubel

Der Ex-FC-Schalke-Spieler hat am Samstag während des Auswärtsspiels beim FC Zürich seinen neunten Saisontreffer für den FC Luzern erzielt. Doch sein anschließender Jubel sorgte für Diskussionen. (“Bundesliga immer interessant“ - Max Meyer im SPORT1-Interview)

In der 21. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den der Offensivspieler sicher verwandelte. Daraufhin lief der 27-Jährige links am Tor vorbei in Richtung des heimischen Ultra-Blocks.