Kiel löst Pflichtaufgabe in Melsungen ohne Mühe

Der Schwede Eric Johansson war am Sonntag mit sieben Toren der beste Werfer für die Kieler, die am kommenden Wochenende die Füchse zum Spitzenspiel empfangen.

In der Tabelle ist der THW weiter Dritter (36:8 Punkte) hinter den Löwen (37:9) und Berlin (39:7). Die Norddeutschen haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Melsungen kassierte die fünfte Niederlage in Folge und bleibt in 2023 ohne Pluspunkt.