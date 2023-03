Neue DFB-Teamärztin der A-Nationalmannschaft: Silja Schwarz

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat eine neue Teamärztin - ihre Praxis hat sie in einer südlichen Fußballhochburg.

Seit 2016 praktiziert Schwarz in München in ihrer internistischen Praxis, in der sie laut DFB-Mitteilung vom Sonntag auch Leistungssportler zur Sporternährung berät - auch Wettkämpfe hat sie bereits betreut.