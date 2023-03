2. Liga: Eintracht Braunschweig – Hannover 96, 1:0 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Sebastian Kerk anstelle von Louis Schaub für 96 auf. Mit einem Doppelwechsel holte Michael Schiele Lion Lauberbach und Fabio Kaufmann vom Feld und brachte Manuel Wintzheimer und Maurice Multhaup ins Spiel (73.). Mit Immanuel Pherai und Robin Krauße nahm Michael Schiele in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Bryan Henning und Filip Benkovic. Gefeierter Mann des Spiels war Jannis Nikolaou, der Braunschweig mit seinem Treffer in der 90. Minute den Vorsprung brachte. Als Referee Ittrich (Hamburg) die Begegnung beim Stand von 1:0 letztlich abpfiff, hatte die Heimmannschaft die drei Zähler unter Dach und Fach.