Anzeige

3. Liga: SV 07 Elversberg – Hallescher FC, 1:1 (1:0) Krise hält an: Elversberg seit fünf Spielen sieglos

undefined © undefined

SPORT1

3. Liga: SV 07 Elversberg – Hallescher FC, 1:1 (1:0)

Als klarer Favorit musste Elversberg einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen Halle nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. SV 07 Elversberg erfüllte jedoch die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte Elversberg bei Hallescher FC einen 3:1-Sieg eingefahren.

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Luca Schnellbacher mit dem 1:0 für SV 07 Elversberg zur Stelle (42.). Mit einem Tor Vorsprung für die Elf von Horst Steffen ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Dominik Steczyk vollendete in der 51. Minute vor 5.278 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Mit einem Doppelwechsel wollte Halle frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Sreto Ristic Lucas Halangk und Sebastian Müller für Tom Zimmerschied und Steczyk auf den Platz (70.). Mit Nick Woltemade und Thore Jacobsen nahm Horst Steffen in der 76. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Ben Bobzien und Luca Dürholtz. Letztlich trennten sich Elversberg und Hallescher FC remis.

Anzeige

SV 07 Elversberg führt das Feld der 3. Liga mit 60 Punkten an. Der Defensivverbund des Heimteams ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 25 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Elversberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 18 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Vor fünf Spielen bejubelte SV 07 Elversberg zuletzt einen Sieg.

Auf 17. Rang hielt sich Halle in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die zwölfte Position inne. Nach 28 absolvierten Begegnungen nehmen die Gäste den 15. Platz in der Tabelle ein. Hallescher FC verbuchte insgesamt sechs Siege, neun Remis und 13 Niederlagen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Halle ungeschlagen ist.