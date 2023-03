2. Liga: FC Hansa Rostock – Fortuna Düsseldorf, 2:5 (0:3)

Dawid Kownacki trug sich in der zwölften Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Rouwen Hennings vor den 23.500 Zuschauern den zweiten Treffer des Spiels für die Fortuna erzielte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Matthias Zimmermann das 3:0 für die Elf von Daniel Thioune (41.). Die Überlegenheit der Gäste spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. In der Halbzeitpause änderte Patrick Glöckner das Personal und brachte Simon Rhein und Damian Roßbach mit einem Doppelwechsel für Dong-Gyeong Lee und Anderson Lucoqui auf den Platz. Mit dem 4:0 von Zimmermann für Düsseldorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Kai Pröger verkürzte für FC Hansa Rostock später in der 57. Minute auf 1:4. In der 78. Minute brachte Kevin Schumacher das Netz für den Gastgeber zum Zappeln. Der Treffer von Christoph Klarer in der 82. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Mit Christoph Klarer und Kownacki nahm Daniel Thioune in der 85. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jordy de Wijs und Daniel Ginczek. Die 2:5-Heimniederlage der Hansa war Realität, als Schiedsrichter Alt (Illingen) die Partie letztendlich abpfiff.