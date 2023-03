3. Liga: Elversberg fünf Spiele ohne Sieg

Die SV Elversberg hat zwar die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga behauptet, befindet sich aber weiter in einer Ergebniskrise.

Die SV Elversberg hat zwar die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga behauptet, befindet sich aber weiter in einer Ergebniskrise. Im Heimspiel gegen den Halleschen FC kamen die Saarländer am Sonntag über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und haben 60 Punkte auf dem Konto.