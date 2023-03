Biathlon: Doll im letzten Saisonrennen abgeschlagen

Biathlet Benedikt Doll hat im abschließenden Massenstart beim Weltcup-Finale in Oslo eine weitere Top-Platzierung deutlich verfehlt.

Biathlet Benedikt Doll hat im abschließenden Massenstart beim Weltcup-Finale in Oslo eine weitere Top-Platzierung deutlich verfehlt.

Der norwegische Gesamtweltcupsieger Bö (2 Fehler) untermauerte bei nebligen Bedingungen mit dem 16. Sieg in seinem 19. Saisonrennen einmal mehr seine Ausnahmestellung. Zweiter wurde etwas überraschend der Schweizer Niklas Hartweg (0/+26,2 Sekunden), Rang drei ging an Bös Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen (0/+35,2), der sich damit die kleine Kristallkugel für die Disziplinwertung sicherte.

Deutsche Athleten können nicht glänzen

Für die Biathleten geht es nun in eine achtmonatige Pause. Die neue Saison soll am 25. November in Östersund beginnen. Höhepunkt des kommenden Winters wird die WM im tschechischen Nove Mesto vom 5. bis 18. Februar 2024 sein.