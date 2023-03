WWE: Die Wahrheit hinter dem meistgehassten Pärchen des Wrestling-Imperiums

Anzeige

Martin Hoffmann

Das ungleiche Paar Dominik Mysterio und Rhea Ripley ist aktuell ein Highlight des WWE-Programms, mit prominenter Rolle bei der Megashow WrestleMania. Ihr reales Liebesleben sieht ganz anders aus.

Sie treiben die Fans zur Weißglut - und es ist gut für sie.

Zwei Wochen vor der Megashow WrestleMania 39 befindet sich das Wrestling-Imperium WWE aktuell im größten Zuschauerhoch seit langem. Und eine Gruppierung, die noch vor wenigen Monaten als Flop galt, spielt dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Die Formation Judgment Day - Finn Balor, Damian Priest, Dominik Mysterio und Rhea Ripley - hat sich zu einem Vorzeigeprojekt von Mastermind „Triple H“ Paul Levesque entwickelt, das den Jahreshöhepunkt in Los Angeles stark prägen wird.

In einer besonders tragenden Rolle: Das ungleiche Pärchen aus Legendensohn Mysterio und der nach oben strebenden Wrestlerin Ripley.

Dominik Mysterio und Rhea Ripley auf legendären Spuren

Die Paarung Ripley - Mysterio als skurriles Duo infernale war eine der ersten Kreativentscheidungen, die Levesque vollzog, nachdem er im Sommer nach dem zwischenzeitlichen Rücktritt von Ex-Boss und Schweigervater Vince McMahon die Kontrolle über das Programm geerbt hatte.

Der 25 Jahre alte Dominik wandte sich im Herbst unter schockierten Publikumsreaktionen gegen seinen Vater Rey und dessen langjährigen Freund Edge, er wird seitdem als „Boy Toy“ der ein Jahr älteren Ripley dargestellt.

Die Rolle der in Domina-Look auftretenden und sich nicht vor Attacken auf Männer fürchtenden Ripley erinnert an die der früh verstorbenen Legende Chyna während der Attitude Era Ende der Neunziger.

Levesque - damals Chynas Partner vor und hinter der Kamera - scheint auch inspiriert von der populären Paarung aus Chyna und dem ebenfalls früh verstorbenen Publikumsliebling Eddie Guerrero. Guerrero und Rey Mysterio lieferten sich einst auch eine berühmt skurrile Fehde um das Sorgerecht für den kleinen Dominik.

Das für das damalige Programm entworfene Fanshirt mit der Aufschrift „I‘m your Papi“ blieb besonders in Erinnerung: Es wurde nach Guerreros Tod 2005 zu einem Gedenkstück für „Mr. Latino Heat“.

Vater-Sohn-Fehde mit kreativen Einfällen

Mit dieser Vorgeschichte, die im kollektiven Fan-Gedächtnis tief eingebrannt ist, spielt die Mysterio-Ripley-Story gekonnt und provokant: Dominik Mysterio präsentiert sich inzwischen als verzogener Rotzbengel, der unter dem Schutzschirm seiner „Mami“ zunehmend größenwahnsinnig wird und sich als größer als seiner Vater und auch das tote Idol Guerrero darstellt.

Der Youngster provoziert damit heftige Negativreaktionen - aber der vorher eher lieb und blass wirkende Dominik unterhält das Publikum auch mit mehr Witz und Charisma, als ihm die meisten zugetraut hätten.

Die seit Monaten gärende Feindschaft zwischen Vater und Sohn Mysterio wird von WWE mit diversen kreativen Einfällen vorangetrieben, darunter mit Videosegmenten, wie Dominik und Rhea an Thanksgiving, Weihnachten und am Valentinstag bei den (Schwieger-)Eltern auf der Matte standen und den Familienfrieden störten. (So sieht Rey Mysterio ohne Maske aus)

Der Festtags-Crash Nummer 2 endete mit einer Verhaftung Dominiks, der sich seitdem als fürs Leben abgehärteter „Prison Dom“ darstellt - laut Drehbuch soll er einige Stunden auf der Polizeiwache verbracht haben.

Ein ähnlicher Geniestreich war zuletzt eine Konfrontation, in der Dominik Rey als vermeintlichen Rabenvater hinstellte, der sich nie richtig um ihn gekümmert hätte: „Weißt du noch an meinem 16. Geburtstag? All meine Freunde haben einen Mercedes geschenkt bekommen. Und was habe ich bekommen? Einen BMW! Und nicht mal die M-Serie!“

Das große Vater-Sohn-Duell scheint bei WrestleMania zu steigen, auch wenn Vater Rey es bis jetzt aus Vaterliebe ablehnt. Es sieht jedoch alles danach aus, dass noch ein Plot-Twist folgt - womöglich am Tag vor Mania, an dem Rey offiziell in die WWE Hall of Fame aufgenommen wird (eingeführt vom gesundheitlich zuletzt schwer angeschlagenen Mentor Konnan).

WrestleMania 39 als Höhepunkt für Judgment Day

Beim Mega-Event im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles steht nicht nur Dominik vor einem Karriere-Höhepunkt: Ripley greift in der parallel laufenden Rivalität mit Charlotte Flair nach dem Damentitel des SmackDown-Kaders - laut Wrestling Observer ist das Match aktuell als Hauptkampf der ersten WrestleMania-Nacht am 1. April vorzusehen.

Auch der oft unter Wert verkaufte Balor steht vor dem wohl größten Kampf seiner WWE-Karriere, einem Hell in a Cell Match mit Legende Edge - dem verstoßenen Ex-Anführer von Judgment Day.

Für den 41 Jahre alten Iren Balor ist es ein spätes Highlight, während die Jungstars Mysterio und Ripley WWE noch länger prägen könnten.

Rhea Ripley und Dominik Mysterio kein echtes Paar

Anders als seinerzeit Triple H und Chyna sind die beiden übrigens kein echtes Paar: Ripley ist liiert mit ihrem Wrestler-Kollegen und australischen Landsmann Buddy Matthews (ehemals: Buddy Murphy) - ironischerweise der Mann, der vor einigen Jahren bei WWE den Drehbuchfreund von Dominiks Schwester Aliyah spielte. Mittlerweile ist der Ex-Freund von Alexa Bliss bei Konkurrent AEW und dort als Teil der Gruppierung House of Black amtierenden Trios-Champion. (Mit diesem Ex-Teenieschwarm ist Alexa Bliss jetzt verheiratet)

Auch Dominik ist privat anderweitig vergeben - in einer Weise, die nahelegt, dass sein aktueller Charakter nicht viel mit seinem wahren Selbst zu tun hat: Er hat sich zu Beginn des Jahres mit Jugendliebe Marie Juliette verlobt, mit der er seit frühester Teenager-Zeit liiert ist.

