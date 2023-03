Ski-Alpin-Rekord: Mikaela Shiffrin toppt eine weitere Legende

Beim Weltcup-Finale in Soldeu/Andorra fuhr die Amerikanerin im letzten Riesenslalom des Winters zu ihrem 14. Sieg in dieser Saison, ihrem 88. insgesamt. Es war zugleich ihr 21. Erfolg in dieser Disziplin, sie verbesserte damit die bislang gemeinsam mit der legendären Schweizerin Vreni Schneider gehaltene Bestmarke.