DFB-Botschafter Hartwig in Dachau: „Gemeinsam aufstehen“

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler und DFB-Botschafter Jimmy Hartwig hat am Sonntag im Rahmen eines Gottesdienstes in der evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau einen eindringlichen Appell zum Kampf gegen Rassismus abgegeben. „Wir können Rassismus im Fußball in Deutschland beenden. Die Zeit ist reif dafür“, sagte der 68-Jährige, „aber solange wir auch im Fußball immer noch Vorfälle von Rassismus erleben, der in Deutschland unterschwellig abläuft, müssen wir gemeinsam dagegen aufstehen.“

Beim Länderspiel gegen Peru am 25. März in Mainz und wenige Tage später gegen Belgien in Köln wird die deutsche Nationalmannschaft ebenfalls klar Position beziehen. Mit der Banden-Botschaft „Wir haben was gegen Rassismus“ wird der DFB auch bei den Spielen in der 3. Liga und beim Länderspiel der U21-Junioren gegen Japan Zeichen setzen.