Auf den Spuren einer Legende - schwedischer Keeper Zettersträm erinnert an Petr Cech

Der schwedische Keeper Jacob Widell Zetterström erinnert an einen der besten Torhüter aller Zeiten.

Der Torhüter des schwedischen Vereins Djurgardens IF Jacob Widell Zetterström erinnert aufgrund seines Helmes an die Chelsea -Legende Petr Cech .

„Erst da wurde mir klar, dass Fußball so eine unglaublich zentrale Rolle in meinem Leben spielt“, zitiert ihn die schwedische Zeitung Expressen .

In der Conference League musste er sich am Donnerstag mit Djurgardens IF jedoch Lech Posen geschlagen geben. Nach beiden Partien unterlag man dem polnischen Tabellendritten deutlich mit insgesamt 0:5.