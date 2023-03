FC Bayern: Xabi Alonso lobt vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub Kimmich

So will Alonso seinen Ex-Klub Bayern bezwingen

Vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub FC Bayern schwärmt Leverkusens Trainer Xabi Alonso in den höchsten Tönen von diesem Münchner Star-Spieler.

Am Sonntag trifft Xabi Alonso erstmals auf seinen Ex-Klub!

Vor dem Duell zwischen Leverkusen und dem FC Bayern (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) hat der Bayer-Coach unter anderem in den höchsten Tönen von einem FCB-Star geschwärmt.

Auf die Frage nach Parallelen zwischen ihm und Joshua Kimmich, der auf derselben Position wie einst Alonso spielt, sagte der Spanier der Medienabteilung des deutschen Rekordmeisters: „Von der Position her, ja. Als ich Joshua das erste Mal gesehen habe, wusste ich, dass er eine große Zukunft haben wird, allein aufgrund seiner Spielweise, seiner Persönlichkeit und seines Charakters. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Und hob die Stärken des deutschen Mittelfeld-Abräumers hervor: „Er hat sich sehr gut entwickelt. Seine Pässe sind besonders, seine Spielintelligenz ebenfalls. Es gefällt mir, wie er spielt. So wie er sich gerade präsentiert, ist er ein super Spieler.“

Alonso hatte von 2014 bis 2017 bei den Bayern gespielt. Anschließend beendete er seine Karriere. Auf das Duell mit seinem Ex-Klub am kommenden Sonntag freut sich der ehemalige spanische Nationalspieler.

Alonso schließt Bayern-Job vorerst aus

Doch nach dem Spiel werde er „Zeit haben, meine Freunde zu grüßen. Ich habe super Verbindungen nach München. Ich hatte super Erfahrungen dort und habe schöne Erinnerungen an meine drei Jahre. Das erste Mal gegen sie zu spielen als Trainer, wird schön sein“, erklärte der Weltmeister von 2010.

Ein mögliches Engagement beim FC Bayern schloss der Spanier aber aus: „Das ist kein Thema für mich. So weit schaue ich nicht in die Zukunft.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Alonso hatte den Trainerposten bei Bayer im Oktober 2022 übernommen. In der Bundesliga steht Leverkusen auf Platz neun. In der Europa League zog die Mannschaft um Kapitän Lukas Hradecky am Donnerstag ins Viertelfinale ein.