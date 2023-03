Anzeige

Bundesliga: Doppelpass-Liveticker mit Jürgen Kohler und Jean-Marie Pfaff LIVE: Dopa-Ticker zum Abstiegskampf

"Einfach mal die Schnauze halten"

SPORT1

Der STAHLWERK Doppelpass mit den Stargästen Jürgen Kohler und Jean-Marie Pfaff diskutiert über den ewigen Handspiel-Irrsinn und den Thriller im Abstiegskampf. Aber natürlich kommen auch der FC Bayern und BVB nicht zu kurz. Die Sendung JETZT im LIVETICKER.

Florian König und Jana Wosnitza, die Moderatoren der Kult-Sendung, werfen einen Blick in die untere Tabellenregion, denn der Samstag stand im Zeichen des Abstiegskampfs. Auch die Wiederwahl von FIFA-Boss Gianni Infantino, die Situation beim DFB und der anhaltende Handspiel-Irrsinn werden thematisiert.





+++ Handspiel? „Es muss eine klare Linie geben“ +++

Auch beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1.FC Köln gab es einen Aufreger, als Mahmoud Dahoud die Kugel aus kurzer Entfernung an die Hand bekam. Dass die Pfeife des Schiedsrichters stumm blieb, sei im Nachhinein ein Fehler gewesen, räumte Peter Sippel ein.

„Das ist für mich ein Handspiel. Der Arm geht ein Stück weit zum Ball“, legt sich auch Jürgen Kohler fest. Allerdings sei der Wahrnehmung bei jedem anders, es müsse „eine klare Linie geben“, fordert Benjamin Best.

+++ Live-Schalte mit Schiri-Experte +++

Das nächste Thema hat es in sich! Beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen RB Leipzig und Manchester City sorgte ein höchst strittiger Strafstoß für viel Wirbel – Mats Hummels und Lukas Podolski zeigten sich unter anderem empört. Dazu stellte Moderation Jana Wosnitza vorhin bereits die passende Frage der Woche vor: „Was sollte das ausschlaggebende Kriterium für das Handspiel sein?“

Die Auslegung des Handspiels sei ein schwieriges Thema. „Wir diskutieren viel über Handspiele. Natürlich haben wir auch diese Szene gesprochen. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Linie aus unserer Sicht nachvollziehbar ist“, erklärte Peter Sippel (Sportlicher Leiter der Schiedsrichter in der 1. Bundesliga), der nun via Live-Schalte Rede und Antwort steht.

+++ Köln in der Kritik +++

Stephan Kaußen war von der Leistung der Kölner beim BVB extrem enttäuscht. „So statisch ist Köln noch nie gewesen, nicht mal an Karneval“, merkte der Journalist an. Die Rheinländer haben Dortmund das Leben sehr leicht gemacht. Für die Mannschaft von Steffen Baumgart kommt die Länderspielpause aber zur richtigen Zeit. Grundsätzlich habe Köln „die richtige Mentalität“ und dürfte nicht mehr in den Abstiegskampf geraten.

+++ Effenberg füttert das Phrasenschwein +++

Stefan Effenberg blickt bereits auf das Top-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München voraus. „Wir können uns auf das Spiel in zwei Wochen freuen. Sie (Anm. d. Red; Dortmund) lassen nicht locker. Ganz Fußball-Deutschland kann sich auf das Spiel freuen“, so der SPORT1-Experte. Zudem hat der 54-Jährige ein Lob für Doppeltorschützen Sébastien Haller übrig. Man müsse „ihm eine gewisse Zeit geben. Er ist lange ausgefallen, da braucht man eine gewisse Zeit, bis man wieder in den Rhythmus findet“.

Dann wird Effenberg von Florian König erstmals zur Kasse gebeten! „Meisterschaften gewinnt man nur durch die Defensive“, sagte der Ex-Profi im Hinblick auf den Titelkampf und zahlt drei Euro ins Phrasenschwein ein.

+++ Dopa-Runde vom BVB beeindruckt +++

Als erstes Thema wird der 6:1-Kantersieg von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln beleuchtet, durch den der BVB vorübergehend am FC Bayern München vorbeigezogen und auf Platz eins gesprungen ist. „Sie haben ein hervorragendes Spiel gemacht und sind sehr stabil. Die Bayern müssen heute in Leverkusen (ab 17:30 Uhr im Liveticker) erstmal nachlegen“, sagte Stefan Effenberg und fügte hinzu: „Sie habe in der Vergangenheit viele enge Spiele für sich entscheiden können. Kompliment an die Dortmunder, die auf der Strecke konstant sind.“

Jürgen Kohler sei von der Höhe des Resultats überrascht, dennoch war „schon klar, dass der BVB zuhause den 1. FC Köln schlagen kann“. Anschließend attestiert Bild-Moderatorin Valentina Maceri den Schwarz-Gelben einen enormen Titelhunger.

+++ Die Sendung beginnt +++

Das Warten hat ein Ende, die Sendung läuft - und Stargast Jean-Marie Pfaff schlägt den traditionellen Weg durch die Drehtür ins Hilton-Hotel am Flughafen München ein! Und der 69-Jährige scheint bestens gelaunt zu sein, denn er schnappt sich direkt ein Bier eines Zuschauers.

Prost! Bayern-Legende schnappt sich Bier vom Publikum

+++ Pfaff äußert Meister-Prognose +++

Schon im Doppelpass-Countdown legt sich Jean-Marie Pfaff auf den kommenden deutschen Meister fest. „Es wird bis zum Schluss spannend bleiben, aber am Ende werden es die Bayern schaffen“, sagte der 69-Jährige. Die Süddeutschen haben viel Erfahrung und seien ein sehr gut geführter Verein. Zwar sei der BVB „wieder im Kommen, musste aber immer wieder gute Spieler verkaufen. Bayern ist dagegen ein Verein, der Spieler kauft, weil er sie braucht, nicht nur des Kaufens Willen.“

+++ Die Doppelpass-Gäste +++

Wie gewohnt moderiert Florian König gemeinsam mit Jana Wosnitza. Neben SPORT1-Experte Stefan Effenberg begrüßt das Duo im STAHLWERK Doppelpass auch Jürgen Kohler (Weltmeister 1990), Jean-Marie Pfaff (3x Deutscher Meister mit dem FC Bayern), Benjamin Best (Freier Journalist und Regisseur der Infantino-Doku), Stephan Kaußen (Freier Journalist und Moderator) sowie Valentina Maceri (Bild-Moderatorin). Außerdem ist eine Live-Schalte mit Peter Sippel (Sportlicher Leiter der Schiedsrichter in der 1. Bundesliga) geplant, um das ewige Thema der Handspielauslegung zu besprechen.

+++ Der STAHLWERK Doppelpass LIVE im Free-TV+++