FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge wollte Weltstar als Co-Trainer

So will Alonso seinen Ex-Klub Bayern bezwingen

Dennoch betonte Rummenigge, wie schon häufiger in der Vergangenheit, dass er Alonso extrem schätze und ihm eine große Karriere zutraue. „Wenn einer solche Trainer hatte wie Xabi, in Liverpool, bei Real, bei Bayern München, in der Nationalmannschaft - und überall unglaubliche Erfolge hatte, und dazu ein guter Typ ist, dazu so diszipliniert und empathisch ist - müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn er keinen Erfolg als Trainer hat.“