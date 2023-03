Champions League: Hamann watscht Bundesliga ab - Bayern zählt zu den Favoriten

Während RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund in der Champions League die Segel streichen mussten, erwischte es den SC Freiburg und Union Berlin in der Europa League.

Hamann: Premier League besser als die Bundesliga

Generell glaubt der 49-Jährige: „Ich denke, man kann zugeben, dass die Premier League in Bezug auf Spieler und Mannschaften viel besser ist. Es steht außer Frage, dass die Premier League eine bessere Liga ist, weil sie das meiste Geld hat. Sie sind in der Lage, die besten Spieler zu kaufen, aber ich glaube nicht, dass der Unterschied so groß ist, wie das 7:0-Ergebnis vermuten lässt.“

Einzig die Bayern, die jetzt im Viertelfinale auf City treffen, könnten im Konzert der Großen mithalten. „Schaut man sich die Bilanz der letzten Jahre in der Champions League an, so war es vor allem Bayern München, die die Fahne für deutsche Mannschaften in der Champions League getragen haben“, sagte Hamann.