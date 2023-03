Deutscher Schwimm-Skandal mündet in Millionen-Klage

Jan Hempel bei der WM 1994 in Rom © Imago

Der frühere Wasserspringer Jan Hempel (51) will den Deutschen Schwimm-Verband auf Schmerzensgeld und Schadensersatz in Millionenhöhe verklagen. Das berichtete die Sportschau am Sonntag.