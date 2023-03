Premier League: England staunt über „Wunder von Grimsby“

Es könnte ein Rekord für die Ewigkeit sein: Viertligist Grimsby Town hat als erster Klub in der 152-jährigen Geschichte des FA-Cup fünf höherklassige Teams ausgeschaltet und will am Sonntag für eine weitere Sensation sorgen.

Der Sensationsverein möchte weiter Geschichte schreiben

Teammanager Paul Hurst bleibt wieder einmal nichts anderes übrig als in erster Linie auf die Moral seiner Truppe zu setzen: „Ich bin mit der Einstellung der Mannschaft wirklich sehr zufrieden. Ob Ligaspiel oder Training - niemand hat zuletzt seine Kräfte für das Spiel in Brighton aufgespart“, sagte der 48-Jährige.

Ist die Sensation machbar?

Die sportliche Entwicklung des 145 Jahre alte Vereins war schon immer ein Spiegelbild der Lebensverhältnisse in Grimsby. War die Stadt an der Nordostküste Englands bis in die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hinein einer der wichtigsten Häfen der Welt, hat sie aktuell an Bedeutung stark verloren.