Bundesliga: Das waren die Maulwurf-Affären beim FC Bayern

Bayern-Maulwurf! "Kann hoffentlich nicht so gut in Spiegel gucken"

Es ist nicht das erste Mal, dass beim „FC Hollywood“ Geheimnisse an die Öffentlichkeit gelangen. SPORT1 erinnert an die bisherigen Maulwurf-Affären beim FC Bayern.

1996 - Klinsmann und der Vertrag

Bayerns Mittelstürmer Jürgen Klinsmann beschwerte sich 1996, dass Vertragsdetails in der Öffentlichkeit landeten: „Ich warte nur noch darauf, wann mein ganzer Vertrag als Kopie in der Bild -Zeitung steht“, sagte er erzürnt.

1998 - Matthäus vs. Klinsmann

Auch Lothar Matthäus beschwerte sich zwei Jahre später, eine gegen ihn verhängte Geldstrafe sei an die Presse gelangt. „Es gibt schon wieder einen Maulwurf“, sagte er. Der Rekordnationalspieler war eine Zeit lang sogar selbst in Verdacht, die Vorwürfe wurden aber letztendlich entkräftet.

2013 bis 2016 - Guardiola tobt

Die Fahndung nach dem Übeltäter verlief allerdings im Sande. Und im Frühjahr 2016 gerieten erneut geheime Interna aus der Kabine an die Öffentlichkeit. „Welcher Spieler ist der anonyme Spieler? Wo spielt dieser Anonymus?“, fragte der katalanische Star-Coach in einem Mediengespräch erbost.

„Normalerweise bleibt in der Kabine, was in der Kabine passiert. Die Leute, die gesprochen haben, wollen mich treffen“, sagte Guardiola im Mai 2016, als er auf den von Bild enthüllten Kabinenzoff mit der medizinischen Abteilung nach dem Halbfinal-Aus gegen Atlético Madrid angesprochen wurde .

2016 bis 2017 - Ancelottis Lieblinge und Methoden

Der viermalige Champions-League-Sieger Carlo Ancelotti wurde von einem Maulwurf beschuldigt, er solle die spanische Fraktion um Thiago und Co. im Bayern-Kader bevorzugt haben, was selbstredend den anderen Spielern, die dadurch auf die Bank verdrängt wurden, missfiel.

Insgesamt soll die Mannschaft sich damals unterfordert gefühlt haben, denn die Trainingsinhalte des Italieners kamen bei den Stars aus München wohl nicht so gut an. Deshalb beschwerten sich die Bayern-Profis bei den Bossen – was danach ebenfalls in der Presse landete.