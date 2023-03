BVB: Das schrieb Haaland Terzic nach der 5-Tore-Gala gegen Leipzig

Erling Haaland erzielt in der Champions League einen Fünferpack für Manchester City gegen RB Leipzig. Im Anschluss meldet sich der Goalgetter bei Edin Terzic.

Erling Haaland ist gerade mal 22 Jahre alt, eilt aber jetzt schon von Rekord zu Rekord und ballert sich in die Geschichtsbücher.

Damit stellte der Norweger den Rekord von Lionel Messi (2012 beim 7:1 des FC Barcelona gegen Bayer Leverkusen) und Luiz Adriano (2014 beim 7:0 von Schachtar Donezk bei BATE Borisov) ein. Beide hatten einst in der Königsklasse ebenfalls fünfmal zugeschlagen .

Nur allzu gerne hätte sich Haaland den alleinigen Rekord geschnappt, wurde aber von Trainer Pep Guardioa in der 63. Minute ausgewechselt – sehr zum Leidwesen des unersättlichen Goalgetters, der immerhin zum ersten Mal in seiner Profikarriere fünf Tore in einem Spiel erzielen konnte.