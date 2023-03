Serie A: Ibrahimovic bricht Tor-Rekord in Udinese

Ibrahimovic hatte erst Ende Februar nach neunmonatiger Pause aufgrund einer Knieverletzung sein Comeback gefeiert. Der Altstar wurde von Nationaltrainer Janne Andersson auch i ns Aufgebot für den Auftakt in der EM-Qualifikation mit Spielen gegen Belgien und Aserbaidschan am 24. und 27. März berufen.

In der Tabelle droht Milan, das in der Champions League im Viertelfinale auf Serie-A-Tabellenführer Neapel trifft, den vierten Tabellenplatz an die AS Rom zu verlieren.