Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FC Köln, 6:1 (4:1)

Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart musste den Treffer von Raphael Guerreiro zum 1:0 hinnehmen (15.). Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Sebastien Haller vor den 81.365 Zuschauern den zweiten Treffer des Spiels für Borussia Dortmund erzielte. Mit dem 3:0 durch Marco Reus schien die Partie bereits in der 32. Minute mit dem Spitzenreiter einen sicheren Sieger zu haben. Donyell Malen vollendete zum vierten Tagestreffer in der 36. Spielminute. Bevor es in die Pause ging, hatte Davie Selke noch das 1:4 des FC parat (42.). Der dominante Vortrag des BVB im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Gleich drei Wechsel nahm Köln in der 58. Minute vor. Julian Chabot, Sargis Adamyan und Florian Kainz verließen das Feld für Eric Martel, Linton Maina und Denis Huseinbasic. Zwei schnelle Treffer von Haller (69.) und Reus (70.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von Dortmund. Das Heimteam stellte in der 71. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Anthony Modeste, Giovanni Reyna und Thomas Meunier für Haller, Reus und Malen auf den Platz. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Edin Terzic, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Tom Rothe und Mats Hummels kamen für Julian Ryerson und Mahmoud Dahoud ins Spiel (79.). Schlussendlich setzte sich Borussia Dortmund mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.