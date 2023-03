Bundesliga: BVB per Torreigen an die Tabellenspitze - Köln zerfällt

Marco Reus zeigte sich bei Sky nach dem Spiel äußerst zufrieden: Wir „haben schnell die Weichen gestellt für den Heimsieg. Mo Dahoud war so lange raus, seine Präsenz hat mir sehr gut gefallen, auch generell die Mannschaftsleistung.“

Edin Terzic fügte an: „Natürlich war die Stimmung in der letzten Woche nicht top, aber heute ist es egal wo wir anfangen, ob wir vom Torhüter zum Stürmer gehen: Es war ein richtig gutes Spiel heute.“

Auch Marius Wolf zeigte sich hellauf erfreut, nicht nur dank seiner Nationalmannschafts-Nominierung: „Es war eine der schönsten Wochen in meinem Leben.“

Auch die Dortmunder gingen schwer angeschlagen in die Heimpartie: Mit Emre Can (Gelbsperre), Jamie Bynoe-Gittens (Schulterverletzung), Kobel und Özcan (beide Erkältung) und den beiden langfristigen Ausfällen von Brandt und Adeyemi (beide Muskelfaserriss) musste BVB-Trainer Edin Terzic gar auf sechs Leistungsträger verzichten. Dafür rückten Süle und Reus wieder in die Startformation.