"Großartig, hier zu sein": Lineker feiert TV-Comeback in der BBC

Englands Fußball-Ikone Gary Lineker ist am Samstag nach Beilegung des Streits mit dem britischen TV-Kanal BBC wieder auf Sendung gegangen.

Wegen seines Einsatzes beim Pokalspiel konnte Lineker trotz seiner aufgehobenen Absetzung in der Vorwoche noch nicht wieder seinen Platz bei der traditionsreichen und reichweitenstarken Fußball-Show „Match of the Day“ mit Höhepunkten des Premier-League-Spieltages einnehmen.