Bundesliga: Boateng schimpft über Shitstorm wegen Handy-Szene?

„Das war nicht akzeptabel, was wir heute geboten haben“, schimpfte der 36-Jährige, der in der65. Minute eingewechselt wurde, als es schon 0:3 stand: „Das war einfach zu wenig. Wir müssen uns alle hinterfragen, in den Spiegel kucken, einfach mal die Schnauze halten und arbeiten.“

Handy-Wirbel um Niederlechner? Boateng sauer

„Er war am Telefon, um zu schauen, wie es in der Tabelle steht. Ich will, dass der junge Mann in Ruhe gelassen wird“, stellte Boateng klar: „Das ist so im Abstiegskampf, da kuckst du mal, wie die Tabelle aussieht. Ich denke nicht, dass er da eine Nachricht geschrieben hat. Das ist ein Vollblut-Spieler, er will uns damit nur helfen.“