Formel 1: Drama um Verstappen! Red-Bull-Pilot scheitert beim Qualifying in Saudi-Arabien vorzeitig

Rückschlag für Weltmeister Max Verstappen! Der haushohe Favorit auf die Pole scheitert beim Qualifying für den Großen Preis von Saudi-Arabien bereits in Q2. Der Niederländer muss sein Auto in der Box abstellen.

Verstappen angriffslustig: „Wird nach vorne gehen“

Formel 1: Pérez sichert sich die Pole im Qualifying

„Das Qualifying war noch unsere Schwäche in Bahrain, aber hier hat das Auto auf eine Runde richtig gut funktioniert“, sagte Alonso, „mal schauen, was möglich ist. Es sollte am Sonntag besser laufen als am Samstag.“