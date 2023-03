Skicross: Florian Wilmsmann Vierter beim Weltcup-Finale

Florian Wilmsmann bleibt auch beim Saisonabschluss ohne Glück. Nach Platz zwei am Freitag schrammt er am Podest vorbei.

Einen Tag nach Platz zwei blieb dem 27-Jährigen beim Weltcup-Finale im kanadischen Craigleith nördlich von Toronto nach einer Kollision mit dem am Ende zweitplatzierten Franzosen Youri Duplessis Kergomard im großen Finale nur der vierte Platz. Der Sieg ging an den Kanadier Brady Leman.

Den Gesamtweltcup hatte sich der am Freitag vor Wilmsmann erfolgreiche Kanadier Reece Howden vorzeitig gesichert, am Samstag schied dieser im Viertelfinale aus. Wilmsmann belegte in diesem Ranking hinter dem Schweden David Mobärg den dritten Platz.