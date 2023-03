Skifliegen: Wellinger Zwölfter in Vikersund - Granerud siegt

Skispringer Andreas Wellinger hat beim Skifliegen im norwegischen Vikersund seine vierte Podestplatzierung des Winters trotz eines starken ersten Sprungs deutlich verpasst. Der WM-Zweite von Planica flog am Samstag auf dem "Monsterbakken" zunächst auf 233,5 m, belegte in der Endabrechnung aber nur den zwölften Rang. Der Sieg ging an Lokalmatador Halvor Egner Granerud, der seine Führung in der Raw-Air-Gesamtwertung ausbaute.