Formel 1: Qualifying JETZT im LIVETICKER - kann Alonso Max Verstappen die Pole entreißen?

Beim Großen Preis von Saudi-Arabien dominiert Weltmeister Max Verstappen die Trainingseinheiten. Altmeister Fernando Alonso will im Kampf um die Pole aber mitreden. Das Qualifying in Jeddah JETZT im LIVETICKER.

Beim zweiten Grand Prix der Formel-1-Saison geht es in die heiße Phase.

Im Qualifying in Jeddah wird die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag ausgefahren.

Der größte Konkurrent kommt wohl aus dem eigenen Team. Sergio Pérez fuhr in Saudi Arabien bisher stark. Aber auch Altmeister Fernando Alonso möchte nach seinem dritten Platz beim Saisonauftakt in Bahrain wieder vorne mitmischen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Das Qualifying auf dem Jeddah Corniche Circuit in Dschidda JETZT im LIVETICKER.

+++ Problem bei Verstappen! +++

Was ist denn jetzt los? Erst muss Max Verstappen im schnellen Streckenabschnitt kräftig gegensteuern und seine Runde abbrechen, dann fährt der Niederländer in langsamem Tempo über den Kurs und meldet am Funk ein Problem. Offenbar hat sein Wagen kein Vortrieb mehr.