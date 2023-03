Bundesliga: VfL Bochum 1848 – RB Leipzig, 1:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Erhan Masovic machte in der 48. Minute das 1:0 des VfL Bochum 1848 perfekt. Die Elf von Trainer Thomas Letsch stellte in der 69. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Gerrit Holtmann, Philipp Förster und Kunde Malong für Christopher Antwi-Adjei, Kevin Stöger und Takuma Asano auf den Platz. In der Schlussphase nahm Marco Rose noch einen Doppelwechsel vor. Für Marcel Halstenberg und Konrad Laimer kamen David Raum und Amadou Haidara auf das Feld (82.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem VfL und Leipzig aus.