Bundesliga: FC Augsburg – FC Schalke 04, 1:1 (0:0)

Der FC Augsburg trennte sich an diesem Samstag vom FC Schalke 04 mit 1:1. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Der FCA hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen und S04 ohne Torerfolg in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte Renato Palma Veiga von Augsburg seinen Teamkameraden Maximilian Bauer. Arne Maier versenkte die Kugel zum 1:0 (51.). Der Unparteiische tadelte Ermedin Demirovic vom FC Augsburg und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (53.). Gleich drei Wechsel nahm der Gastgeber in der 74. Minute vor. Elvis Rexhbecaj, Ruben Vargas und Mergim Berisha verließen das Feld für Julian Baumgartlinger, Irvin Cardona und Dion Drena Beljo. Marius Bülter sicherte Schalke das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Bülter den 1:1-Endstand her (90.). Schließlich gingen der FCA und der FC Schalke 04 mit einer Punkteteilung auseinander.