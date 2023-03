Bundesliga: VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg, 0:1 (0:0)

Der VfL Wolfsburg trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart davon. Die Überraschung blieb aus, sodass der VfB eine Niederlage kassierte. Der VfL hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Omar Marmoush stellte die Weichen für Wolfsburg auf Sieg, als er in Minute 56 mit dem 1:0 zur Stelle war. Wenig später kamen Ridle Baku und Kevin Paredes per Doppelwechsel für Patrick Wimmer und Jakub Kaminski auf Seiten der Elf von Niko Kovac ins Match (58.). Mit Paulo Otavio Rosa da Silva und Marmoush nahm Niko Kovac in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sebastiaan Bornauw und Jonas Wind. Unter dem Strich verbuchte der VfL Wolfsburg gegen Stuttgart einen 1:0-Sieg.