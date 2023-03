VfB jetzt Letzter: Nächster Rückschlag im Abstiegskampf

Bruno Labbadia und Stuttgart stecken in der Krise © FIRO/FIRO/SID

Der VfB Stuttgart hat in seinem Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag einstecken müssen.

Der VfB Stuttgart hat in seinem Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag einstecken müssen. Gegen den VfL Wolfsburg unterlagen die Schwaben 0:1 (0:0) und verpassten damit trotz energischer Offensivbemühungen in der Schlussphase erneut den dringend benötigten Befreiungsschlag.

Der VfB rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab. In den bisher zehn Spielen unter Trainer Bruno Labbadia sind den Schwaben lediglich ein Sieg sowie drei Unentschieden gelungen.

Für die 13. Saison-Niederlage der Stuttgarter sorgte Omar Marmoush (56.), der in der Vorsaison von Wolfsburg an den VfB ausgeliehen war. Der Mannschaft von Trainer Niko Kovac gelang dadurch auch erst der zweite Sieg aus den vergangenen acht Spielen. Die Niedersachsen, bei denen der zur Nationalmannschaft berufene Felix Nmecha unauffällig blieb, rückte damit für eine Nacht bis auf einen Punkt an Eintracht Frankfurt auf Europacupplatz sechs heran.