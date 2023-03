3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SV Waldhof Mannheim, 3:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Max Reinthaler brachte Mannheim in der 50. Minute ins Hintertreffen. Christian Neidhart setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Baris Ekincier und Thomas Pledl auf den Platz (59.). Florian Carstens versenkte die Kugel zum 2:0 für die SV Wehen Wiesbaden (69.). Christian Neidhart wollte den SV Waldhof Mannheim zu einem Ruck bewegen und so sollten Dominik Kother und Adrian Malachowski eingewechselt für Pascal Sohm und Fridolin Wagner neue Impulse setzen (70.). Kianz Froese verwandelte in der 74. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von Wiesbaden auf 3:0 aus. Der Sieg war in trockenen Tüchern, und Trainer Markus Kauczinski gewährte Nassim Elouarti ein wenig Einsatzzeit. Dafür ging Froese vom Feld (90.). Mit dem Ende der Spielzeit strich die SV Wehen Wiesbaden gegen Waldhof die volle Ausbeute ein.