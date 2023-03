3. Liga: VfL Osnabrück – Sport-Club Freiburg II, 1:1 (1:1)

Vincent Vermeij versenkte die Kugel zum 1:0 (18.). 13.259 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den VfL Osnabrück schlägt – bejubelten in der 27. Minute den Treffer von Noel Niemann zum 1:1. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Mit einem Doppelwechsel wollte Osnabrück frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Tobias Schweinsteiger Jannes Wulff und Felix Higl für Niemann und Ba-Muaka Simakala auf den Platz (64.). Mit Philip Fahrner und Mika Baur nahm Thomas Stamm in der 69. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Ji-Han Lee und Alexander Prokopenko. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Yannik Engelhardt von Freiburg II musste vorzeitig zum Duschen (86.). Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem VfL Osnabrück nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.