Herrmann-Wick stürmt zum Sieg im vorletzten Karriere-Rennen

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick ist im letzten Sprintrennen ihrer Karriere zur kleinen Kristallkugel gestürmt. Die Weltmeisterin von Oberhof war beim Weltcup-Finale in Oslo über 7,5 km nicht zu schlagen und sicherte sich wie 2019/20 den Sieg in dieser Disziplinwertung. Mit dem Massenstart am Sonntag (15.10 Uhr/ARD und Eurosport) endet die erfolgreiche Laufbahn von Herrmann-Wick.