La Liga: Robert Lewandowski verrät besondere Beziehung zu Jürgen Klopp

Robert Lewandowski erinnert sich an seinen Durchbruch bei Borussia Dortmund. Vor allem Jürgen Klopp ist eine zentrale Figur für den Torjäger.

Seinen großen Durchbruch schaffte der Torjäger aber einst unter Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund . Für die Schwarz-Gelben erzielte er 103 Tore bei 187 Einsätzen. In einem Gespräch mit ESPN erzählte Lewandowski nun, dass der Star-Coach wie ein Vater für ihn gewesen sei.

Zu Beginn seiner zweiten Saison beim BVB sei er „nicht in guter Form“ gewesen und „habe nicht so viele Tore geschossen“. So suchte er den Dialog mit Klopp.