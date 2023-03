2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Magdeburg, 3:0 (0:0)

Nach nur 22 Minuten verließ Luc Castaignos vom Team von Coach Christian Titz das Feld, Jason Ceka kam in die Partie. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Mit einem Wechsel – Tatsuya Ito kam für Ceka – startete der 1. FC Magdeburg in Durchgang zwei. Julian Green brach für SpVgg Greuther Fürth den Bann und markierte in der 64. Minute die Führung. Daniel Heber avancierte vor 11.619 Zuschauern zum Unglücksraben, als er gegen die Mannschaft von Coach Alexander Zorniger mit einem Eigentor in Erscheinung trat (69.). In der 70. Minute änderte Christian Titz das Personal und brachte Tim Sechelmann und Leon Bell Bell mit einem Doppelwechsel für Silas Gnaka und Connor Krempicki auf den Platz. Den Vorsprung der SpVgg ließ Lukas Petkov in der 75. Minute anwachsen. Mit Oussama Haddadi und Petkov nahm Alexander Zorniger in der 84. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Maximilian Dietz und Sidney Raebiger. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Exner (Münster) feierte Fürth einen dreifachen Punktgewinn gegen Magdeburg.