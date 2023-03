2. Liga: Hamburger SV – Holstein Kiel, 0:0 (0:0)

Für Miro Muheim war der Einsatz nach 15 Minuten vorbei. Für ihn wurde Noah Katterbach eingewechselt. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Bei Holstein Kiel kam zu Beginn der zweiten Hälfte Alexander Mühling für Marvin Schulz in die Partie. Julian Hübner schickte Laszlo Benes aufs Feld. Jean-Luc Dompé blieb in der Kabine. Mit einem Doppelwechsel wollten die Störche frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Marcel Rapp Mikkel Kirkeskov und Fiete Arp für Marco Komenda und Finn Porath auf den Platz (63.). Am Ende trennten sich der Hamburger SV und Kiel schiedlich-friedlich.