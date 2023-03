Bundesliga: Borussia Dortmund - 1. FC Köln live im TV, Stream und Ticker - Aufstellungen da

Der BVB will im Meisterkampf weiter ein ernsthaftes Wort mitreden . Ein Sieg über die zuletzt formschwachen Kölner - kein Sieg aus den letzten vier Spielen - ist Pflicht.

Die Kölner dagegen müssen sich hüten, um nicht mehr in den Abstiegssog hineinzugeraten. Mit nur sieben Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang zählt jeder Punkt. Kommt am Samstagabend im Signal-Iduna-Park einer oder gar drei hinzu? (Bundesliga: Dortmund vs. Köln LIVE im Ticker auf SPORT1)