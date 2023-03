HSV verpasst Tabellenführung - Dämpfer für Paderborn

Im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ist der Hamburger SV einmal mehr gestrauchelt. Durch eine Nullnummer im Nordduell mit Holstein Kiel vergaben die Hanseaten mit Assistenzcoach Julian Hübner als Stellvertreter für ihren gesperrten Cheftrainer Tim Walter auf der Bank die Chancen zum wenigstens vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze. Am Samstagabend kann Darmstadt 98 durch einen Sieg gegen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern den 1. FC Heidenheim wieder von Platz eins verdrängen.

Hinter der Aufstiegszone musste der SC Paderborn durch ein 0:1 (0:0) bei Abstiegskandidat Jahn Regensburg seine Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Bundesliga voraussichtlich endgültig begraben. Im Kampf um den Klassenerhalt feierte die SpVgg Greuther Fürth gegen Tabellennachbarn 1. FC Magdeburg durch ein 3:0 (0:0) den zweiten Erfolg nacheinander und zog in der Tabelle am Aufsteiger von der Elbe vorbei.