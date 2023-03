FC Bayern: Schützenfest! Magull und Co. schießen sich für Arsenal warm

Vor dem Gipfeltreffen am kommenden Samstag siegten die Münchnerinnen beim abstiegsgefährdeten 1. FC Köln souverän mit 5:0 (5:0). Somit geht der Vizemeister mit zwei Punkten Rückstand in das direkte Duell mit den Wölfinnen.

Der Titelverteidiger hatte den 15. Spieltag ebenfalls mit einem 5:0 (1:0) gegen Schlusslicht Turbine Potsdam am Vortag eröffnet.

Bayern schießt sich für Arsenal warm

Dort steht für die Münchnerinnen am Dienstag in der Allianz Arena das Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Arsenal an.