2. Bundesliga: HSV verpasst Sieg gegen Kiel - Paderborn verliert in Regensburg

Der Hamburger SV verpasst nach einem Remis gegen Holstein Kiel den Sprung an die Tabellenspitze. Die SpVgg Greuther Fürth und Jahn Regensburg fahren Siege ein.

Nach der herben 2:4-Pleite vor einer Woche beim Karlsruher SC verpasste der Hamburger SV am 25. Spieltag auch gegen Holstein Kiel einen Sieg und bleibt nach einem torlosen Remis auf dem Relegationsplatz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

HSV mit Chancenplus gegen Kiel

Nach 12 Minuten scheiterte Jatta an Himmelmann, ehe Glatzel den Abpraller nicht im Tor unterbrachte und auch in der 21. Minute genau auf Himmelmann köpfte.

Aber auch die Gäste versteckten sich nicht, so scheiterte Lewis Holtby in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs an Torhüter Daniel Heuer Fernandes.